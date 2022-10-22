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«Байер» дома сыграл вничью с «Вольфсбургом», а «Фрайбург» одолел «Вердер»

«Байер» дома сыграл вничью с «Вольфсбургом», а «Фрайбург» одолел «Вердер»
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Сегодня, 22 октября, состоялись матчи 11-го тура немецкой Бундеслиги. В первой встрече «Байер» на своём поле принимал «Вольфсбург», а «Вердер» ездил в гости к «Фрайбургу».

Леверкузенский «Байер» вышел вперёд в самом начале встречи благодаря голу на 17-й минуте полузащитника Муссы Диаби, точный пас ему отдал Адам Гложек. На 28-й минуте игрок хозяев Роберт Андрих срезал мяч в свои ворота, сделав счёт равным. На 53-й минуте Максимилиан Арнольд вывел гостей вперёд, реализовав 11-метровый удар. На 76-й минуте «Байер» сравнял, гол забил нападающий Жереми Фримпонг после паса Дэйли Синкгравена. Окончательный счёт матча — 2:2.

Германия - Бундеслига. 11-й тур
22 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 2
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Диаби – 17'   1:1 Андрих – 28' (автогол)   1:2 Арнольд – 54' (пен)   2:2 Фримпонг – 76'

«Фрайбург» провёл большую часть своего матча в большинстве после удаления футболиста гостей Марко Фридля. Реализовать преимущество хозяева смогли только на 56-й минуте благодаря голу Лукаса Кюблера после паса Винченцо Грифо. На 80-й минуте уже сам Грифо с пенальти установил итоговый счёт встречи — 2:0.

Германия - Бундеслига. 11-й тур
22 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 0
Вердер
Бремен
1:0 Кюблер – 56'   2:0 Грифо – 80' (пен)
Удаления: нет / Фридль – 14'
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