«Байер» дома сыграл вничью с «Вольфсбургом», а «Фрайбург» одолел «Вердер»

Сегодня, 22 октября, состоялись матчи 11-го тура немецкой Бундеслиги. В первой встрече «Байер» на своём поле принимал «Вольфсбург», а «Вердер» ездил в гости к «Фрайбургу».
Леверкузенский «Байер» вышел вперёд в самом начале встречи благодаря голу на 17-й минуте полузащитника Муссы Диаби, точный пас ему отдал Адам Гложек. На 28-й минуте игрок хозяев Роберт Андрих срезал мяч в свои ворота, сделав счёт равным. На 53-й минуте Максимилиан Арнольд вывел гостей вперёд, реализовав 11-метровый удар. На 76-й минуте «Байер» сравнял, гол забил нападающий Жереми Фримпонг после паса Дэйли Синкгравена. Окончательный счёт матча — 2:2.
«Фрайбург» провёл большую часть своего матча в большинстве после удаления футболиста гостей Марко Фридля. Реализовать преимущество хозяева смогли только на 56-й минуте благодаря голу Лукаса Кюблера после паса Винченцо Грифо. На 80-й минуте уже сам Грифо с пенальти установил итоговый счёт встречи — 2:0.
- 22 октября 2022
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