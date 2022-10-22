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«Барселона» может подписать Шкриньяра в январе, трансфер оценивается в € 25 млн

«Барселона» может подписать Шкриньяра в январе, трансфер оценивается в € 25 млн
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр в зимнее трансферное окно может перейти в «Барселону». Испанский клуб заинтересован в усилении защитной линии, а «нерадзурри» могут продать футболиста за полгода до окончания контракта. Сделка оценивается в € 20–25 млн. Об этом сообщает Calciomercatonews.

27-летний Шкриньяр стал игроком «Интера» летом 2017 года, перейдя из «Сампдории». В нынешнем сезоне итальянской Серии А защитник в 10 матчах не отметился результативными действиями. Всего за «Интер» Шкриньяр в 229 встречах забил 11 голов. Ранее сообщалось, что «Интер» намерен договориться о новом контракте с футболистом.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2022/2023. 10-й тур:

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