«Барселона» может подписать Шкриньяра в январе, трансфер оценивается в € 25 млн

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр в зимнее трансферное окно может перейти в «Барселону». Испанский клуб заинтересован в усилении защитной линии, а «нерадзурри» могут продать футболиста за полгода до окончания контракта. Сделка оценивается в € 20–25 млн. Об этом сообщает Calciomercatonews.

27-летний Шкриньяр стал игроком «Интера» летом 2017 года, перейдя из «Сампдории». В нынешнем сезоне итальянской Серии А защитник в 10 матчах не отметился результативными действиями. Всего за «Интер» Шкриньяр в 229 встречах забил 11 голов. Ранее сообщалось, что «Интер» намерен договориться о новом контракте с футболистом.

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