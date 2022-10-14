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«ПСЖ» обещал Мбаппе купить Левандовского, Шкриньяра и Бернарду Силву

«ПСЖ» обещал Мбаппе купить Левандовского, Шкриньяра и Бернарду Силву
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Стало известно о том, каких футболистов планировал приобрести французский «ПСЖ» в летнее трансферное окно, чтобы удержать форварда команды Килиана Мбаппе.

По информации журналиста Ромена Молины, руководство парижан обещало Мбаппе привести в команду польского нападающего Роберта Левандовского, защитника миланского «Интера» Милана Шкриньяра и игрока «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

Никто из перечисленных футболистов не перешёл в «ПСЖ» летом. Шкриньяр и Силва остались в своих командах, Левандовски перебрался из мюнхенской «Баварии» в «Барселону».

Невыполнение данных обещаний ухудшило отношения Килиана Мбаппе с руководством парижского клуба, что, по слухам, вызвало у форварда сборной Франции желание покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно.

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