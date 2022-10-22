Два удаления — в видеообзоре матча РПЛ «Нижний Новгород» — «Краснодар»

Сегодня, 22 октября, состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 — «Пари Нижний Новгород» встретился с «Краснодаром». Игра прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Видеообзор матча:
На 17-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов. На 48-й минуте хавбек «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. В концовке матча «Пари НН» и вовсе остался вдевятером — удалился Никита Каккоев. В компенсированное время встречи «Краснодар» забил второй мяч, автором гола стал Джон Кордоба.
Напомним, «Краснодар» набрал 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари Нижний Новгород» (13) — на 11-м месте.
- 22 октября 2022
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