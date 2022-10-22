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Главный тренер «Атлетика» Вальверде: я настроен не на реванш, а на победу над «Барсой»

Главный тренер «Атлетика» Вальверде: я настроен не на реванш, а на победу над «Барсой»
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Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде высказался о своём будущем противнике в рамках чемпионата — «Барселоне», которую испанский специалист возглавлял с 2017 по 2020 год.

«Я настроен не на реванш, а на победу над «Барсой», потому что мы хотим взять три очка. Я возвращаюсь туда, где когда-то работал, я знаю много людей, которые помогли мне. Я поприветствую их и постараюсь победить, как и всегда.

У меня нет ни малейшего представления о том, как меня примут на стадионе. Я профессионал, «Барса» наняла меня руководить командой, я был там и старался изо всех сил. Я старался всегда делать всё возможное для своей команды, как и сейчас в «Атлетике». В течение двух с половиной лет были моменты, когда я был прав или ошибался. В больших командах, таких как «Барса» и «Атлетик», иногда дела идут хорошо или плохо, а иногда они имеют больший резонанс. В «Барселоне» я делал то же, что и в других командах: пытался следовать тому, что считал лучшим для команды, и я приспосабливался к этому, следуя своему пути», — приводит слова Вальверде издание Mundo Deportivo.

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