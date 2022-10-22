«Манчестер Юнайтед» вырвал ничью у «Челси» благодаря голу Каземиро на 94-й минуте

Сегодня, 22 октября, состоялся центральный матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Стюарта Атвелла прозвучал в 19:30 мск.
Несмотря на гостевой статус, футболисты «Манчестер Юнайтед» взяли инициативу в свои руки, в связи с чем проводили опасные атаки на ворота синих. «Челси» настолько сильно прижался к своим воротам, что первый акцентированный удар в створ случился лишь к концу первой половины встречи, когда Пьер-Эмерик Обамеянг пробил мимо. На 70-й минуте защитник «красных дьяволов» Рафаэль Варан покинул поле из-за полученной травмы, вместо него вышел Виктор Линделёф.
После этой встречи положения команд в турнирной таблице не изменилось. «Челси» остался на четвёртой строчке, набрав 21 очко, а «Манчестер Юнайтед» на пятой, у команды 20 очков.
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