«Быстрый гол сыграл злую шутку». Тренер «Локомотива» Фёдоров — о поражении от «Динамо»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров прокомментировал поражение от московского «Динамо» со счётом 1:3 в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Я зашёл в раздевалку и поблагодарил ребят за самоотдачу, потому что на поле не было равнодушия — каждый бился. «Динамо» переиграло нас из-за свежести. Быстрый гол сыграл с нами злую шутку», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
После этой победы «Динамо» набрало 20 очков и поднялось на восьмое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. У «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте, в зоне стыковых матчей. В следующем туре «Динамо» встретится дома с «Химками», а «Локомотив» сыграет в ещё одном дерби — с ЦСКА.
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