Александр Мостовой высказался о победе «Динамо» над «Локомотивом»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом», которое завершилось победой бело-голубых со счётом 3:1.
«Просматривалась ничья, но «Динамо» воспользовалось ошибками «Локомотива». Выиграла та команда, которая больше сбалансирована. Если мы вернёмся к «Локомотиву», то увидим, что отголоски немецкой схемы ещё держатся в клубе.
В «Динамо» всё нормально, хотя на Йокановича говорят, что он не справляется. Даже поговаривали о его уходе. Начали выигрывать — опять всё нормально», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
После этой победы «Динамо» набрало 23 очка и поднялось на шестое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. У «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте, в зоне стыковых матчей.
- 22 октября 2022
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:26
-
21:24
-
21:23
-
21:22
-
21:18
-
21:17
-
21:07
-
21:04
-
20:57
-
20:54
-
20:53
-
20:31
-
20:28
-
20:18
-
20:09
-
20:07
-
20:01
-
19:47
-
19:44
-
19:41
-
19:40
-
19:36
-
19:33
-
19:32
-
19:26
-
19:08
-
19:06
-
19:05
-
18:56
-
18:55
-
18:46
-
18:45