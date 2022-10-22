Александр Мостовой высказался о победе «Динамо» над «Локомотивом»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом», которое завершилось победой бело-голубых со счётом 3:1.

«Просматривалась ничья, но «Динамо» воспользовалось ошибками «Локомотива». Выиграла та команда, которая больше сбалансирована. Если мы вернёмся к «Локомотиву», то увидим, что отголоски немецкой схемы ещё держатся в клубе.



В «Динамо» всё нормально, хотя на Йокановича говорят, что он не справляется. Даже поговаривали о его уходе. Начали выигрывать — опять всё нормально», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После этой победы «Динамо» набрало 23 очка и поднялось на шестое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. У «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте, в зоне стыковых матчей.