Сергей Степашин: в «Локомотиве» всё будет нормально, а в «Динамо» — лучше

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал ситуацию «Локомотива», который находится в зоне стыковых матчей.

«Общался ли с руководством «Локомотива»? Мы вместе сидели. Переживают они, конечно. Тем более для Юрия Дмитриевича (Нагорных. — Прим. «Чемпионата») спорт — не пустое место, как вы помните. Он же заместителем министра был. В «Локомотиве» всё будет нормально, а в «Динамо» — лучше», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня состоялся матч между «Динамо» и «Локомотивом», где победу отпраздновали игроки бело-голубых — 3:1. После этой победы «Динамо» набрало 23 очка и поднялось на шестое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. У «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте.