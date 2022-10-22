Йоканович назвал холодным душем пропущенный гол от «Локомотива» на 27-й секунде матча

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал пропущенный мяч на 27-й секунде матча с «Локомотивом» (3:1) в 13-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Пропущенный гол на 27-й секунде — это холодный душ. Не знаю, с чем это связано. Это футбол. Мы приехали сюда, чтобы выиграть. Мы гнули свою линию, не опустили руки. Повторюсь, я доволен тем футболом, который показала команда», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Динамо» набрало 23 очка в 14 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — в зоне стыковых матчей, на 14-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион санкт-петербургский «Зенит» (33).