Гирано Керк: уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ
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Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк прокомментировал статистику железнодорожников в матче с московским «Динамо» (поражение 1:3), а также выразил мнение, что его команда не вылетит из Российской Премьер-Лиги.
«Три удара по воротам? Было сложно пройти защитную линию «Динамо». «Оренбург» забил им два? Я не видел этого матча и не могу сравнивать. Может, сегодня было другое «Динамо»?
Уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ, потому что у нашей команды есть качество», — передаёт слова Керка корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
После этого поражения у «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте в зоне стыковых матчей. «Динамо» набрало 23 очка и поднялось на шестое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
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