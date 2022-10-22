Франсуа Камано: «Локомотив» не расклеится

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано прокомментировал состояние команды после поражения московскому «Динамо» со счётом 1:3.

«Ситуация в таблице очень тяжёлая, но это ни о чём не говорит. Команда не распадётся и не расклеится. Мы от игры к игре будем выходить из этой ситуации», — передаёт слова Камано корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

После этого поражения у «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте, в зоне стыковых матчей. «Динамо» набрало 23 очка и поднялось на шестое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В следующем туре железнодорожники сыграют в рамках ещё одного дерби — с ЦСКА. «Динамо» на своём поле примет подмосковные «Химки».