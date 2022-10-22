Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагорных: Леонченко работает гендиректором «Локомотива» — выполняет очень важные функции

Нагорных: Леонченко работает гендиректором «Локомотива» — выполняет очень важные функции
Комментарии

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о ситуации с генеральным директором железнодорожников Владимиром Леонченко.

«В настоящий момент Леонченко работает гендиректором клуба. Останется ли он до конца сезона? На сегодняшний день он работает в клубе. Он осуществляет подготовку всей инфраструктуры клуба, координацию и работу с командой. Выполняет очень важные функции», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня состоялось московское дерби между «Локомотивом» и «Динамо». Победу после финального свистка праздновали бело-голубые — 3:1. После этой игры у «Локомотива» осталось 12 очков, команда расположилась на 14-м месте в зоне стыковых матчей. «Динамо» набрало 23 очка и поднялось на шестую строчку турнирной таблицы.

Новость по теме
В «Локомотиве» не стали отвечать на вопрос, будут ли выплачивать компенсацию Томасу Цорну
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022