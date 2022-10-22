В «Локомотиве» высказались о призыве агента Шпинёва завести уголовные дела в клубе

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал требование футбольного агента Вадима Шпинёва, представляющего интересы некоторых игроков железнодорожников, завести уголовные дела в связи с нецелесообразными тратами бюджетных средств клуба.

«Агент Вадим Шпинёв задавал вопрос, кто сядет в тюрьму? Дела заводят правоохранительные органы. На сегодняшний день все контракты пересоставлены и соответствуют действующему российскому законодательству. Периодически в РЖД все структуры проводят все проверочные мероприятия: футбольный клуб в этом плане не исключение», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня состоялся матч между «Локомотивом» и «Динамо». Победу по окончании матча одержали бело-голубые — 3:1. После этой встречи у «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте в зоне стыковых матчей.