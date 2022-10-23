«Марсель» дома проиграл «Лансу» в матче чемпионата Франции

22 октября состоялся матч 12-го тура французской Лиги 1 «Марсель» — «Ланс». Игра проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 78-й минуте. Автором взятия ворот стал Давид Кошта, ассистировал ему Факундо Медина. В ходе игры арбитр показал шесть жёлтых карточек (по три каждой команде). Финальный свисток судьи зафиксировал минимальную победу «Ланса».

«Ланс» набрал 27 очков в 12 матчах и сенсационно занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2022/2023. «Марсель» (23 очка) — на четвёртой строчке в таблице. Лидирует в Лиге 1 «ПСЖ», набравший уже 32 очка. В тройку лидеров также входит «Лорьян» (26).