Аршавин – об Акинфееве: если у него будет желание, он может играть ещё 3-4 года

Экс-футболист «Зенита», а сейчас заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин высказал мнение об игре вратаря и капитана столичного ЦСКА Игоря Акинфеева. Бывший игрок питерцев также порассуждал на тему того, как долго голкипер армейской команды сможет выступать на профессиональном уровне.

«Он в порядке. Игорь многое определяет в ЦСКА, поэтому с ним продлевают контракт. Но и так было понятно, что он уникальный вратарь для нашей страны.

Он поиграет ещё сколько захочет! Если будет желание — ещё года 3-4 вполне может играть. Не захочет — у него через полтора года закончится контракт. Главное, чтобы здоровье позволяло. Он один из лучших вратарей в нашей стране прямо сейчас. Думаю, Сафонов – первый, он – второй», – сказал Аршавин в интервью Sport24.

36-летний Акинфеев в нынешнем сезоне в 13 матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) пропустил 13 мячей и четырежды сыграл «на ноль». В ближайшем туре отечественного чемпионата армейский клуб сыграет в гостях с «Оренбургом». Матч пройдёт сегодня, 23 октября, стартовый свисток рефери прозвучит в 20:00 мск.