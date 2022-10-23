Бензема не примет участие в матче Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг». Об этом сообщил главный тренер испанской команды Карло Анчелотти после завершения встречи 11-го тура Ла Лиги с «Севильей» (3:1).

«Он не будет готов ко вторнику, но я думаю он сыграет в воскресенье [с «Жироной»]. Я не переживаю за него, так как это очень незначительное повреждение, возникшее вчера. Соглашусь, что он [на данный момент] не показывает всё, на что он способен, но, когда Карим находится в форме и имеет мотивацию, он остаётся для нас очень важным футболистом. Тем не менее, наличие длинной скамейки позволяет скрывать отсутствие таких важных игроков. Это не означает, что Карим не будет играть значительную роль во второй части сезона», — сказал рулевой мадридцев.

Матч «РБ Лейпциг» — «Реал» состоится во вторник, 15 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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