Оганесян: «Спартак-2» был ступенью для попадания в основной состав, расстроился закрытию

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян, права на которого принадлежат «Спартаку», прокомментировал закрытие второй команды в структуре московского клуба.

«Как отреагировал на закрытие «Спартака-2»? Понятное дело, что я сильно расстроился. Очень обидно за молодых ребят, которые находятся в молодёжной команде, потому что «Спартак-2» был ступенью для попадания в основной состав. Там можно было окрепнуть и заявить о себе на мужском уровне», — приводит слова Оганесяна Metaratings.

21-летний Оганесян в 12 матчах нынешнего сезона забил гол и отдал результативную передачу. Аренда футболиста с «Оренбургом» действует до конца сезона, у клуба есть право выкупа. Соглашение Оганесяна со «Спартаком» истекает летом 2024 года.