Хавбек «Спартака» Оганесян: Федун после каждой игры при Тедеско приходил в раздевалку

Хавбек «Спартака» Степан Оганесян, выступающий на правах аренды в «Оренбурге», рассказал, что бывший владелец московской команды Леонид Федун часто заходил в раздевалку после матчей во времена Доменико Тедеско.
«После каждой домашней игры приходил Леонид Арнольдович пообщаться со всеми, поздравлял с победой. Спрашивал, как дела у нас, принимал участие в жизни команды, на долгое время не пропадал. Могли с ним перекинуться парой фраз, но личного разговора не было», — приводит слова Оганесяна Metaratings.
Доменико Тедеско был главным тренером «Спартака» с октября 2019 по май 2021 год, выиграв с командой серебряные медали чемпионата России-2020/2021. Позднее он тренировал «РБ Лейпциг», но был уволен и сейчас находится без работы.
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- 23 октября 2022
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