«Тоттенхэм Хотспур» намерен подписать форварда «Наполи» Осимхена

Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен стал трансферной целью «Тоттенхем Хотспур». Об этом сообщает Calciomercato.



По информации издания, главный тренер лондонцев Антонио Конте вместе с управляющим директором клуба Фабио Паратичи для усиления линия атаки рассматривают Осимхена в качестве главного кандидата. Сообщается, что на трансферные расходы «шпор» будет выделено около € 200 млн.



Также к нигерийскому нападающему проявляют интерес «Манчестер Юнайтед» и «Бавария», но мюнхенцы рассматривают сделки до € 100 млн, поэтому Осимхен для них – второстепенный вариант.



Виктор Осимхен перешёл в «Наполи» из «Лилля» в 2020 году, сумма сделки составила £ 67,5 млн. В 70 играх за итальянский клуб форвард забил 32 гола и сделал 10 результативных передач.

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