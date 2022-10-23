«Тоттенхэм Хотспур» намерен подписать форварда «Наполи» Осимхена

Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен стал трансферной целью «Тоттенхем Хотспур». Об этом сообщает Calciomercato.
По информации издания, главный тренер лондонцев Антонио Конте вместе с управляющим директором клуба Фабио Паратичи для усиления линия атаки рассматривают Осимхена в качестве главного кандидата. Сообщается, что на трансферные расходы «шпор» будет выделено около € 200 млн.
Также к нигерийскому нападающему проявляют интерес «Манчестер Юнайтед» и «Бавария», но мюнхенцы рассматривают сделки до € 100 млн, поэтому Осимхен для них – второстепенный вариант.
Виктор Осимхен перешёл в «Наполи» из «Лилля» в 2020 году, сумма сделки составила £ 67,5 млн. В 70 играх за итальянский клуб форвард забил 32 гола и сделал 10 результативных передач.
Где сейчас известный футболист-актёр Винни Джонс?
- 23 октября 2022
-
12:44
-
12:35
-
12:32
-
12:30
-
12:12
-
12:00
-
11:53
-
11:39
-
11:36
-
11:32
-
11:18
-
11:00
-
10:49
-
10:40
-
10:34
-
10:26
-
10:26
-
10:20
-
10:19
-
10:01
-
10:00
-
09:51
-
09:47
-
09:42
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
09:29
-
09:23
-
09:16
-
09:14
-
09:00
-
08:55
-
08:21
-
08:05