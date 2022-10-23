Спортивный директор «Баварии»: мы не будем активны на трансферном рынке зимой
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о планах немецкого клуба на предстоящее зимнее трансферное окно.
«Мы совершили много трансферов летом, поэтому я думаю, что мы очень хорошо подготовились к сезону. Зимой мы не будем активны на трансферном рынке», — приводит слова Салихамиджича Bild.
Мюнхенская «Бавария» в 11 матчах набрала 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является берлинский «Унион» (23). "
«Бавария» досрочно вышла в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. В следующем туре группового этапа турнира немецкий клуб сыграет с «Барселоной». Встреча состоится 26 октября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания).
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