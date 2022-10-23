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Пруцев — о брате в «Црвене Звезде»: уровень местной лиги так себе, но фанаты потрясающие

Пруцев — о брате в «Црвене Звезде»: уровень местной лиги так себе, но фанаты потрясающие
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Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев рассказал об успехах своего брата Егора Пруцева в «Црвене Звезде».

«У него были предложения из России, но ему захотелось попробовать свои силы в Европе: появился вариант с Сербией. Сначала были сложности с документами, но недавно дебютировал в чемпионате страны. Брату все нравится. Уровень местной лиги, конечно, так себе, зато фанаты у «Црвены» потрясающие. Теперь внимательно слежу за результатами белградцев.

Похожи ли мы с братом? Совершенно разные. Я намного скромнее, спокойнее. Скорее промолчу, а он стесняться не будет. Ну и на поле он действует под нападением или на фланге в атаке. Моя сильная сторона — передача, его — дриблинг, обыгрыш», — приводит слова Пруцева пресс-служба «Спартака».

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