Юлиан Нагельсман назвал основную проблему «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал результат матча 11-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (2:0), а также высказался о проблеме мюнхенского клуба.
«Я доволен этим матчем. Это была непростая игра, и это был ещё один шаг к тому, чего мы хотим добиться. Думаю, мы могли забить четыре или пять голов. Что бы я изменил? Думаю, мы демонстрируем хорошую игру, и проблема заключается лишь в одном — мы не реализуем свои моменты. Возможно, мы стали больше анализировать ситуацию, но игроки очень амбициозны и хотят стать лучше», — приводит слова Нагельсмана Sport1.de.
Мюнхенская «Бавария» набрала 22 очка в 11 матчах и занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является берлинский «Унион» (23).
- 23 октября 2022
-
15:46
-
15:28
-
15:26
-
15:23
-
15:22
-
15:17
-
15:13
-
15:13
-
15:12
-
15:04
-
14:53
-
14:41
-
14:38
-
14:33
-
14:30
-
14:28
-
14:26
-
14:14
-
14:12
-
14:08
-
13:50
-
13:50
-
13:33
-
13:30
-
13:29
-
13:24
-
13:19
-
13:19
-
13:00
-
12:58
-
12:53
-
12:45
-
12:44
-
12:35
-
12:32