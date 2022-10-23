Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юлиан Нагельсман назвал основную проблему «Баварии»

Юлиан Нагельсман назвал основную проблему «Баварии»
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал результат матча 11-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (2:0), а также высказался о проблеме мюнхенского клуба.

«Я доволен этим матчем. Это была непростая игра, и это был ещё один шаг к тому, чего мы хотим добиться. Думаю, мы могли забить четыре или пять голов. Что бы я изменил? Думаю, мы демонстрируем хорошую игру, и проблема заключается лишь в одном — мы не реализуем свои моменты. Возможно, мы стали больше анализировать ситуацию, но игроки очень амбициозны и хотят стать лучше», — приводит слова Нагельсмана Sport1.de.

Мюнхенская «Бавария» набрала 22 очка в 11 матчах и занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является берлинский «Унион» (23).

Просто немыслимо. «Бавария» сделала то, о чём остальные клубы могут только мечтать Просто немыслимо. «Бавария» сделала то, о чём остальные клубы могут только мечтать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022