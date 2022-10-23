Юлиан Нагельсман назвал основную проблему «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал результат матча 11-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (2:0), а также высказался о проблеме мюнхенского клуба.



«Я доволен этим матчем. Это была непростая игра, и это был ещё один шаг к тому, чего мы хотим добиться. Думаю, мы могли забить четыре или пять голов. Что бы я изменил? Думаю, мы демонстрируем хорошую игру, и проблема заключается лишь в одном — мы не реализуем свои моменты. Возможно, мы стали больше анализировать ситуацию, но игроки очень амбициозны и хотят стать лучше», — приводит слова Нагельсмана Sport1.de.

Мюнхенская «Бавария» набрала 22 очка в 11 матчах и занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является берлинский «Унион» (23).