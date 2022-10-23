Просто немыслимо. «Бавария» сделала то, о чём остальные клубы могут только мечтать

«Бавария» отчиталась о результатах за финансовый год-2021/2022 и сравнила себя с другими топ-клубами по прибыли. Результат выглядит просто немыслимо, учитывая существование мюнхенцев в ужасной экономической системе Бундеслиги.

Немцам вполне можно простить определённое бахвальство в сети при публикации отчётности. «Бавария» сделала то, о чём остальные клубы в Германии, да и Европе в целом, могут только мечтать.

«Бавария» тратит меньше, чем зарабатывает. У клуба нет долгов

Оборот «Баварии» за финансовый год составил € 665,7 млн. Прибыль до уплаты налогов – € 17,1 млн, чистая прибыль – € 12,7 млн.

Финансовые показатели «Баварии» на фоне других топ-клубов Европы Фото: twitter.com/iMiaSanMia

Немцы опубликовали график с цифрами, не удержавшись от самовосхваления и подколов в адрес других клубов. Только «Бавария» и «Реал» фиксировали прибыль в трёх подряд ковидных сезонах. «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» показали существенный убыток в трёх сезонах подряд. В график умышленно не включена «Барселона». Финансовый директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен рад достигнутому результату на фоне конкурентов и отдельно объяснил, почему каталонцев проигнорировали.

«Это сильный результат. Вряд ли какому-либо другому европейскому клубу удавалось стабильно показывать такую прибыль, как у «Баварии», несмотря на пандемию коронавируса в течение последних трёх лет. Это, само собой разумеется, связано прежде всего с ДНК «Баварии» – мы никогда не тратим больше, чем зарабатываем. Это был исключительно хороший финансовый год для клуба в сложных условиях. Отсутствие «Барселоны» на графике? Я не включил их, это было бы слишком просто», – сказал Дризен.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер также сообщил, что у клуба нет долгов, и заявил о полном владении ключевыми активами.

«Бавария» полностью свободна от долгов. Более того, мы на 100% владеем стадионом «Альянц Арена» и кампусом «Баварии». Всё выплачено. Мы будем продолжать идти по нашему пути и разрабатывать новые идеи. У нас самые высокие цели. Мы также хотим оставаться образцом для подражания в социальном плане, потому что эта социальная активность является частью ДНК нашего клуба. «Бавария» всегда должна оставаться «Баварией», – сказал Хайнер.

«Бавария» не может привлекать инвесторов, в отличие от клубов АПЛ и Ла Лиги

Финансовые показатели «Баварии» особенно впечатляют, учитывая отсутствие инвестиционного климата в Бундеслиге. В Германии действует так называемое правило «50+1». Оно было принято Немецким футбольным союзом в 1998 году и звучит следующим образом: «Инвестор может приобрести пакет акций клуба лиги, но контрольный пакет обязательно находится у членов клуба (болельщиков)».

Проще говоря, клуб Бундеслиги невозможно купить ни за какие деньги. Инвесторы могут вложить средства в команду, но при этом не будут влиять на принятие решений. Фанаты имеют 51% голосов, когда речь идёт о любых финансовых, организационных и прочих вопросах.

Интересы команды фактически становятся выше каких-либо интересов бизнеса. Именно поэтому условные арабские шейхи не могут создать аналог «ПСЖ» или «Манчестер Сити» в Германии – болельщики просто не позволят им делать всё, что заблагорассудится. Наглядный пример: компании «Ред Булл» принадлежат 99% в капитале «РБ Лейпциг», но в совете директоров клуба «Ред Булл» имеет меньше половины представителей.

Вернёмся к «Баварии». Мюнхенцы добавили свою первую команду в отдельную структуру FC Bayern München AG, а также одобрили ещё три компании в качестве инвест-поддержки – Allianz, Audi и adidas. У каждой из них по 8,33% акций, остальные 75,01% принадлежат Большой «Баварии» – Fußball-Club Bayern München e.V. Таким образом, соблюдается правило «50+1». Стать стратегическим партнёром «Баварии» не может любой желающий инвестор. Три вышеупомянутых концерна – близкие друзья, поэтому фанаты с удовольствием приняли их в семью. Тех же арабских шейхов фанаты к «Баварии» попросту не подпустят.



«Бавария» лучше всего адаптировалась к правилу «50+1», чего не скажешь об их соперниках. Мюнхенцы выиграли Бундеслигу 10 раз подряд. Скорее всего, команда Юлиана Нагельсмана победит в национальном чемпионате и в сезоне-2022/2023, несмотря на невнятный старт. «Баварии» не нравится сложившаяся ситуация, поскольку из-за слабой конкуренции в Бундеслиге команда часто проваливается в Лиге чемпионов.

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс – сторонник отмены правила «50+1». Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Я обеспокоен из-за разрыва между немецкими клубами, французскими клубами, за исключением «ПСЖ», и в некоторой степени итальянскими клубами и клубами из стран, которые в основном имеют арабские и американские деньги – миллиардные инвестиции. Если Бундеслига не подумает об отмене правила «50+1», у нас будут большие проблемы с возможностью конкурировать на международном уровне в долгосрочной перспективе. АПЛ не лучше Бундеслиги. Просто в их распоряжении больше денег. Спортивное преимущество АПЛ достигается за счёт чужих денег. В Ла Лиге у «Барселоны» полгода назад был долг € 1,3 млрд. В Германии их уже давно объявили бы банкротами! В Испании они могут быть виртуозами, которые, несмотря на большие долги, всё же как-то находят банк, дающий им деньги на операции. У Бундеслиги есть свое важное преимущество: мы не зависим от олигархов, от целых государств. Но это играет на руку только в среднесрочной перспективе», – считает Хёнесс.

С Хёнессом солидарен и генеральный директор «Баварии» Оливер Кан, который признаёт преимущество английских и испанских клубов. Кан осознаёт, что система Бундеслиги вряд ли изменится, но всё равно убеждён в способности «Баварии» справиться со всеми вызовами и остаться на элитном уровне.

Оливер Кан генеральный директор «Баварии» «Очень горжусь, что «Бавария» осталась прибыльным предприятием во время пандемии коронавируса, ведь мы были очень осторожны. Но теперь всё изменилось, а конкуренция усиливается. Наши конкуренты в АПЛ и Ла Лиге растут. Многие клубы вели себя осторожно во время пандемии. В последние два-три года трансферный рынок был очень слабым. Сейчас всё поменялось. Теперь можно планировать дела, вы видите трансферы за € 80-100 млн.

«Бавария» – клуб с традициями. У нас нет возможности привлекать инвесторов. Если сравнить АПЛ с Бундеслигой, то можно увидеть огромную разницу в условиях телевизионных контрактов. У них есть возможность привлекать инвесторов, но здесь, в Германии, это невозможно. Конкурентная среда – это очень сложно для такого традиционного клуба, как мы. Несмотря на неблагоприятные условия, мы сражаемся, и мы сможем находиться среди лучших клубов Европы».

Клубы Бундеслиги боятся масштабных перемен

Удивительно, но практически все немецкие клубы (даже самые безнадёжные аутсайдеры) выступают за сохранение правила «50+1», несмотря на огромный разрыв с «Баварией». В том числе и дортмундская «Боруссия», которая достаточно грамотно ведёт дела, но почти всегда уступает мюнхенцам в гонке за титул. Частные инвестиции могли бы сделать из «Боруссии» настоящую суперкоманду, но это точно не произойдёт в обозримом будущем.

«На стадионах в Германии сплошные солд-ауты, потому что ни один член наблюдательного совета никогда не проголосует за неадекватное повышение стоимости билетов на матч или за игры по понедельникам. Все члены совета – болельщики. Фанаты понимают, что подобное решение прежде всего ударит по таким, как они сами. Инвесторы? Большинство из них хотят денег. Где они их возьмут, когда дела пойдут плохо? Конечно же, со зрителей», – объясняет устойчивость текущей системы Бундеслиги генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

Немцы слишком консервативны и пока не готовы впускать к себе сторонних инвесторов, которым не доверяют, даже несмотря на наличие большого количества денежной массы. Это негативно отражается на конкуренции в Бундеслиге, где постоянно доминирует «Бавария».

При этом менеджмент мюнхенцев добивается феноменального успеха в далеко не самых благоприятных условиях и заслуживает высочайшей похвалы. Но конкурировать на глобальном уровне с «ПСЖ», испанскими и английскими топ-клубами действительно становится всё сложнее. «Бавария» хочет изменить систему внутри Германии. К сожалению для клуба, сделать это в ближайшие годы (а возможно, и десятилетия) вряд ли удастся.