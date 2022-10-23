«Оренбург» — ЦСКА: Сычевой сравнял счёт, но армейцы снова вышли вперёд

В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ — «Оренбург» принимает ЦСКА. При счёте 1:0 в пользу гостей форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой смог сравнять счёт на 18-й минуте, однако спустя две минуты Ренато Гойкович срезал мяч в свои ворота. Таким образом, армейский клуб вновь вышел вперёд.

Для Сычевого этот мяч стал 10-м в сезоне. Он сравнялся по этому показателю с форвардом армейцев Фёдором Чаловым, который открыл счёт в матче.



ЦСКА набрал 25 баллов после 13 матчей и занимает четвёртое место в таблице РПЛ. В случае победы армейцы обойдут «Ростов» (26). Также 26 баллов на счету «Спартака», который в 14-м туре сыграет с «Химками». «Оренбург» набрал 18 очков и занимает девятую позицию.

Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!