«Оренбург» — ЦСКА: Сычевой сравнял счёт, но армейцы снова вышли вперёд
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В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ — «Оренбург» принимает ЦСКА. При счёте 1:0 в пользу гостей форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой смог сравнять счёт на 18-й минуте, однако спустя две минуты Ренато Гойкович срезал мяч в свои ворота. Таким образом, армейский клуб вновь вышел вперёд.
Для Сычевого этот мяч стал 10-м в сезоне. Он сравнялся по этому показателю с форвардом армейцев Фёдором Чаловым, который открыл счёт в матче.
ЦСКА набрал 25 баллов после 13 матчей и занимает четвёртое место в таблице РПЛ. В случае победы армейцы обойдут «Ростов» (26). Также 26 баллов на счету «Спартака», который в 14-м туре сыграет с «Химками». «Оренбург» набрал 18 очков и занимает девятую позицию.
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