Дубль Сычевого принёс «Оренбургу» ничью в матче с ЦСКА

Завершился матч 14-го тура РПЛ, в котором «Оренбург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась вничью — 2:2.



Счёт был открыт на седьмой минуте: защитник гостей Милан Гаич прострелил в штрафную, мяч после рикошета попал к Фёдору Чалову, который пяткой пробил по воротам – голкипер «Оренбурга» был бессилен. Сравнять счёт хозяева сумели на 18-й минуте, когда Владимир Сычевой забил 10-й гол в текущем сезоне РПЛ. Впрочем, через две минуты армейская команда смогла снова выйти вперёд: Ренато Гойкович срезал мяч в свои ворота. На 64-й минуте Сычевой оформил дубль, реализовав пенальти, назначенный за фол на Гойковиче.

Этот результат позволил ЦСКА набрать 26 очков и догнать в турнирной таблице «Спартак» и «Ростов». «Оренбург» (19) — на девятом месте.