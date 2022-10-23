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Дубль Сычевого принёс «Оренбургу» ничью в матче с ЦСКА

Дубль Сычевого принёс «Оренбургу» ничью в матче с ЦСКА
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Завершился матч 14-го тура РПЛ, в котором «Оренбург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Счёт был открыт на седьмой минуте: защитник гостей Милан Гаич прострелил в штрафную, мяч после рикошета попал к Фёдору Чалову, который пяткой пробил по воротам – голкипер «Оренбурга» был бессилен. Сравнять счёт хозяева сумели на 18-й минуте, когда Владимир Сычевой забил 10-й гол в текущем сезоне РПЛ. Впрочем, через две минуты армейская команда смогла снова выйти вперёд: Ренато Гойкович срезал мяч в свои ворота. На 64-й минуте Сычевой оформил дубль, реализовав пенальти, назначенный за фол на Гойковиче.

Этот результат позволил ЦСКА набрать 26 очков и догнать в турнирной таблице «Спартак» и «Ростов». «Оренбург» (19) — на девятом месте.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
23 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 7'   1:1 Сычевой – 18'   1:2 Гойкович – 20' (автогол)   2:2 Сычевой – 64' (пен)
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