«Красивая игра». Президент «Оренбурга» — о ничьей в матче с ЦСКА
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин после матча с ЦСКА (2:2) оценил прошедшую игру. Оренбуржцы дважды уступали в счёте, но благодаря дублю Владимира Сычевого смогли добиться ничьей.
«Сложно сказать, заслужил ли «Оренбург» победу. Нужно смотреть два тайма. В первом у ЦСКА было игровое преимущество, имели больше моментов. Но второй тайм был за «Оренбургом»: итоговый счёт отражает объективное состояние игры, которую показали команды. Результатом доволен, потому что ЦСКА есть ЦСКА. Наши ребята показали хорошую игру.
Не обидно ли, что не дожали в концовке? Казалось, что можем забить третий гол, но футбол есть футбол. Была красивая игра», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Новость по темеДубль Сычевого принёс «Оренбургу» ничью в матче с ЦСКА
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