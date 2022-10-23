Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Красивая игра». Президент «Оренбурга» — о ничьей в матче с ЦСКА

«Красивая игра». Президент «Оренбурга» — о ничьей в матче с ЦСКА
Комментарии

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин после матча с ЦСКА (2:2) оценил прошедшую игру. Оренбуржцы дважды уступали в счёте, но благодаря дублю Владимира Сычевого смогли добиться ничьей.

«Сложно сказать, заслужил ли «Оренбург» победу. Нужно смотреть два тайма. В первом у ЦСКА было игровое преимущество, имели больше моментов. Но второй тайм был за «Оренбургом»: итоговый счёт отражает объективное состояние игры, которую показали команды. Результатом доволен, потому что ЦСКА есть ЦСКА. Наши ребята показали хорошую игру.

Не обидно ли, что не дожали в концовке? Казалось, что можем забить третий гол, но футбол есть футбол. Была красивая игра», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме
Дубль Сычевого принёс «Оренбургу» ничью в матче с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022