Дзюба не попал в заявку «Адана Демирспор» на матч чемпионата Турции с «Коньяспором»

В эти минуты в Адане на стадионе «Ени Адана» проходит матч 11-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Адана Демирспор» принимает «Коньяспор». На 18-й минуте встречи счёт ничейный — 0:0.
В заявку хозяев не попал российский нападающий Артём Дзюба. Последний раз форвард выходил на поле в матче национального чемпионата в 9-м туре в игре с «Газиантепом» (1:1). Дзюба вышел на замену на 84-й минуте и не отметился результативными действиями. Также россиянин принял участие в матче Кубка Турции с клубом третьего дивизиона «Адияман 1954» (5:0). Дзюба вышел в стартовом составе и провёл на поле 55 минут, не сумев отметиться голом.
«Адана» занимает второе место в таблице чемпионата Турции, набрав 21 балл после десяти встреч.
Дзюба показал стадион «Бешикташа» в соцсетях:
Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!
- 23 октября 2022
-
18:48
-
18:48
-
18:45
-
18:42
-
18:40
-
18:37
-
18:34
-
18:23
-
18:15
-
18:13
-
18:11
-
18:07
-
18:00
-
17:58
-
17:58
-
17:57
-
17:55
-
17:55
-
17:52
-
17:50
-
17:38
-
17:23
-
17:19
-
17:18
-
17:17
-
17:11
-
17:09
-
16:52
-
16:50
-
16:35
-
16:32
-
16:24
-
16:18
-
16:15
-
16:11