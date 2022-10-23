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Дзюба не попал в заявку «Адана Демирспор» на матч чемпионата Турции с «Коньяспором»

Дзюба не попал в заявку «Адана Демирспор» на матч чемпионата Турции с «Коньяспором»
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В эти минуты в Адане на стадионе «Ени Адана» проходит матч 11-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Адана Демирспор» принимает «Коньяспор». На 18-й минуте встречи счёт ничейный — 0:0.

В заявку хозяев не попал российский нападающий Артём Дзюба. Последний раз форвард выходил на поле в матче национального чемпионата в 9-м туре в игре с «Газиантепом» (1:1). Дзюба вышел на замену на 84-й минуте и не отметился результативными действиями. Также россиянин принял участие в матче Кубка Турции с клубом третьего дивизиона «Адияман 1954» (5:0). Дзюба вышел в стартовом составе и провёл на поле 55 минут, не сумев отметиться голом.

«Адана» занимает второе место в таблице чемпионата Турции, набрав 21 балл после десяти встреч.

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