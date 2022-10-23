«Эспаньол» сыграл вничью с «Эльче» в 11-м туре Ла Лиги

Сегодня, 23 октября, состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Эспаньол» принимал «Эльче». Встреча проходила на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск.

Гости вышли вперёд на 11-й минуте встречи, когда с передачи Лукаса Бое отличился Пере Милья.

Милья («Эльче») забивает головой с подачи Бое:

На 24-й минуте хозяева сравняли благодаря усилиям Хавьера Пуадо, ассистировал ему Эду Эспосито.

Пуадо («Эспаньол») замкнул прострел Эспосито:

На 67-й «Эспаньол» впервые в матче вышел вперёд, отличился нападающий Мартин Брейтуэйт после точного паса Оскара Хиля.

Брейтуэйт («Эспаньол») выводит хозяев вперёд:

На 82-й минуте Гонсало Верду отличился за гостей (голевая передача на счету Херарда Гумбау) и установил итоговый счёт встречи — 2:2.

Верду («Эльче») сравнивает счёт:

После этой встречи «Эспаньол» набрал 10 очков и поднялся на 13-е место. У «Эльче» теперь четыре очка в активе, но команда продолжает оставаться на 20-м месте турнирной таблицы.