Источник: руководство «Локомотива» предложит Сёмину почётную должность в клубе

Руководство московского «Локомотива» намерено предложить Юрию Сёмину одну из почётных должностей или пост советника клуба, сообщает «РБ Спорт».



Отмечается, что, как точно будет называться должность, пока неизвестно. Переговоры с высокой долей вероятности пройдут на следующей неделе. Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что красно-зелёные не рассматривают вариант приглашения Сёмина в качестве главного тренера.



Ранее «Локомотив» уволил бывшего наставника клуба Йозефа Циннбауэра, исполняющим обязанности главного тренера является Андрей Фёдоров. Наиболее вероятным кандидатом на назначение является Михаил Галактионов, возглавляющий «Пари Нижний Новгород».

Все титулы легендарного Юрия Сёмина:

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