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Источник: руководство «Локомотива» предложит Сёмину почётную должность в клубе

Источник: руководство «Локомотива» предложит Сёмину почётную должность в клубе
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Руководство московского «Локомотива» намерено предложить Юрию Сёмину одну из почётных должностей или пост советника клуба, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что, как точно будет называться должность, пока неизвестно. Переговоры с высокой долей вероятности пройдут на следующей неделе. Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что красно-зелёные не рассматривают вариант приглашения Сёмина в качестве главного тренера.

Ранее «Локомотив» уволил бывшего наставника клуба Йозефа Циннбауэра, исполняющим обязанности главного тренера является Андрей Фёдоров. Наиболее вероятным кандидатом на назначение является Михаил Галактионов, возглавляющий «Пари Нижний Новгород».

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