«Шинник» вырвал победу у «КАМАЗа» в матче 15-го тура Первой лиги

Завершился матч 15-го тура российской Первой лиги, в котором ярославский «Шинник» встречался с «КАМАЗом». Игра прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Встречу обслуживал арбитр Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).

На 65-й минуте матча полузащитник гостей Валентин Пальцев получил вторую желтую карточку. Единственный мяч на 81-й минуте забил нападающий ярославцев Эльдар Низамутдинов.

«Шинник» набрал 21 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Камаз» (26) — на третьей строчке.

В параллельном матче на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске махачкалинское «Динамо» обыграло краснодарскую «Кубань». Игра завершилась со счётом 2:1. Встречу обслуживал арбитр Евгений Буланов (Саранск).



В составе хозяев на пятой минуте отличился Сослан Кагермазов. Ответный мяч на 60-й минуте забил Алексей Рыбин. Победу динамовцам в добавленное время принёс Абакар Гаджиев.