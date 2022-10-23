Гогниев: мне пора уйти из «Химок»? Спасибо за предложение. Уйти — значит сдаться

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев ответил на вопрос о возможной отставке. Сегодня, 23 октября, «Химки» в матче 14-го тура РПЛ с разгромным счётом уступили московскому «Спартаку» — 0:5.



«Мне пора уйти? Спасибо за предложение. У нас есть определённые договорённости. Уйти – значит сдаться. Когда приходишь в команду, сразу понимаешь, что надо будет уйти. Я вижу проблемы в команде, как и руководители. Меня взяли, рассчитывают. Я буду стараться, работать. Уверен, всё выправится и будем обсуждать «Химки» в ярких красках. Результат – не показатель нашей команды. По одной игре не надо судить. Будем планомерно решать свои задачи», – передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Команда Гогниева с девятью очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.