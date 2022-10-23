Павел Мелёшин сообщил, что отец советует ему ориентироваться на Эрлинга Холанда
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Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (5:0) рассказал, что его отец, Алексей Мелёшин, советует ему ориентироваться на игру норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
«Отец говорил, что смотрите вместе матчи, и говорил, что советует ориентироваться на Холланда? Да.
Холанд уже есть в «Спартаке», какой настоящий? Не знаю, сами решайте (смеётся)», — передаёт слова Мелёшина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, в прошедшей встрече 18-летний форвард забил свой первый гол в РПЛ, отличившись на 83-й минуте встречи с передачи Даниила Зорина.
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