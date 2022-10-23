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«Балтика» не смогла удержать победу в матче Первой лиги с ульяновской «Волгой»

«Балтика» не смогла удержать победу в матче Первой лиги с ульяновской «Волгой»
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В матче 15-го тура российской Первой лиги калининградская «Балтика» на своём поле принимала ульяновскую «Волгу». Игра завершилась вничью — 2:2. Встреча прошла в Калининграде на одноимённом стадионе. Матч обслуживал арбитр Максим Перезва (Раменское).

Счёт в матче открыли гости: на четвёртой минуте отличился Азнаур Герюгов. На 44-й минуте защитник «Балтики» Иван Остойич сравнял счёт, а на 63-й минуте полузащитник Ян Казаев вывел балтийцев вперёд. Уже в добавленное время счёт сравнял нападающий «Волги» Билал Билалов.

«Балтика» набрала 28 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «Волга» (8) — на последнем месте.

Россия - Мелбет Первая лига. 15-й тур
23 октября 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 2
Волга Ул
Ульяновск
0:1 Герюгов – 4'   1:1 Остойич – 44'   2:1 Казаев – 63'   2:2 Билалов – 90+2'

В параллельном матче «Нефтехимик» обыграл «Родину» — 2:0. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Матч обслуживал арбитр Михаил Черемных (Пермь).

На 19-й минуте матча первый гол забил защитник Максим Шоркин. На 66-й минуте полузащитник Максим Лайкин установил итоговый счёт — 2:0.

«Нефтехимик» (22) поднялся на восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, «Родина» (11) осталась на 17-й строчке.

Россия - Мелбет Первая лига. 15-й тур
23 октября 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
0 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шоркин – 19'   0:2 Лайкин – 66'
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