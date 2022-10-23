«Балтика» не смогла удержать победу в матче Первой лиги с ульяновской «Волгой»

В матче 15-го тура российской Первой лиги калининградская «Балтика» на своём поле принимала ульяновскую «Волгу». Игра завершилась вничью — 2:2. Встреча прошла в Калининграде на одноимённом стадионе. Матч обслуживал арбитр Максим Перезва (Раменское).



Счёт в матче открыли гости: на четвёртой минуте отличился Азнаур Герюгов. На 44-й минуте защитник «Балтики» Иван Остойич сравнял счёт, а на 63-й минуте полузащитник Ян Казаев вывел балтийцев вперёд. Уже в добавленное время счёт сравнял нападающий «Волги» Билал Билалов.



«Балтика» набрала 28 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «Волга» (8) — на последнем месте.

В параллельном матче «Нефтехимик» обыграл «Родину» — 2:0. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Матч обслуживал арбитр Михаил Черемных (Пермь).



На 19-й минуте матча первый гол забил защитник Максим Шоркин. На 66-й минуте полузащитник Максим Лайкин установил итоговый счёт — 2:0.

«Нефтехимик» (22) поднялся на восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, «Родина» (11) осталась на 17-й строчке.