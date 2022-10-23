Соболев прокомментировал завершившуюся голевую серию из семи матчей
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (5:0) прокомментировал прерванную голевую серию из семи матчей подряд, когда футболист появлялся на поле.
«Рекорды рекордами, но для меня это не особо важно, и я не думал об этом. Думаю только об одном — чтобы команда набирала три очка в каждом матче. Всех с победой», — написал Соболев в своём телеграм-канале.
Отметим, что 25-летний форвард стал первым игроком «Спартака» за 67 лет, кому покорилось данное достижение. В 1955 году это сделал нападающий Николай Паршин.
Всего в текущем сезоне РПЛ Соболев провёл 13 матчей, забив семь голов и отдав пять голевых передач.
Рассказов с юмором ответил на вопрос о контракте со «Спартаком»:
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