Маслов: не хочу быть вторым Жиго. Я хочу быть первым Масловым

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал сравнение с бывшим игроком красно-белых Самуэлем Жиго.



«Жиго подключался к атакам, могу ли я стать вторым Жиго? Не хочу быть вторым Жиго. Я хочу быть первым Масловым. Не хочется этих сравнений. Хоть он и прекрасный футболист.



Я — дерзкий? Абсолютно нет, вам так кажется. Зачем сравнивать с Жиго? Он великолепный футболист. Просто я хочу быть отдельным звеном. Не хочу ассоциироваться с Жиго, хочу ассоциироваться с самим собой», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В текущем сезоне 22-летний Маслов провёл в чемпионате России шесть матчей, на его счету также две результативных передачи. Отметим, что большую часть прошлого сезона защитник пропустил из-за серьёзной травмы.



«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 14 матчей.