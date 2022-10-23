Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маслов: не хочу быть вторым Жиго. Я хочу быть первым Масловым

Маслов: не хочу быть вторым Жиго. Я хочу быть первым Масловым
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал сравнение с бывшим игроком красно-белых Самуэлем Жиго.

«Жиго подключался к атакам, могу ли я стать вторым Жиго? Не хочу быть вторым Жиго. Я хочу быть первым Масловым. Не хочется этих сравнений. Хоть он и прекрасный футболист.

Я — дерзкий? Абсолютно нет, вам так кажется. Зачем сравнивать с Жиго? Он великолепный футболист. Просто я хочу быть отдельным звеном. Не хочу ассоциироваться с Жиго, хочу ассоциироваться с самим собой», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В текущем сезоне 22-летний Маслов провёл в чемпионате России шесть матчей, на его счету также две результативных передачи. Отметим, что большую часть прошлого сезона защитник пропустил из-за серьёзной травмы.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 14 матчей.

Новость по теме
Защитник «Спартака» Маслов в игре с «Химками» забил свой дебютный гол за клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022