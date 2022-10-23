Маслов: не хочу быть вторым Жиго. Я хочу быть первым Масловым

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал сравнение с бывшим игроком красно-белых Самуэлем Жиго.
«Жиго подключался к атакам, могу ли я стать вторым Жиго? Не хочу быть вторым Жиго. Я хочу быть первым Масловым. Не хочется этих сравнений. Хоть он и прекрасный футболист.
Я — дерзкий? Абсолютно нет, вам так кажется. Зачем сравнивать с Жиго? Он великолепный футболист. Просто я хочу быть отдельным звеном. Не хочу ассоциироваться с Жиго, хочу ассоциироваться с самим собой», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
В текущем сезоне 22-летний Маслов провёл в чемпионате России шесть матчей, на его счету также две результативных передачи. Отметим, что большую часть прошлого сезона защитник пропустил из-за серьёзной травмы.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 14 матчей.
- 23 октября 2022
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