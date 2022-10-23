Маслов: Абаскаль ехал с нами в автобусе на игру с «Химками». Видимо, вышел и изменил путь

Защитник «Спартака» Павел Маслов после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (5:0) рассказал, как главный тренер клуба Гильермо Абаскаль ехал с командой на игру. Испанец не мог присутствовать на скамейке запасных во время матча из-за дисквалификации по итогам встречи 13-го тура с ЦСКА.
«Абаскаль был с нами в отеле: дал установку перед игрой. Тренер не мог присутствовать с нами в раздевалке, но мы чувствовали его рядом. Непривычная ситуация? Да, не так часто удаляют тренера.
Не знали, что тренер поедет смотреть матч на базу. Ничего не говорил. До конца ехал с нами в автобусе. Видимо, вышел и изменил свой путь», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Чернов: главное, что Абаскаль и Федотов пожали друг другу руки:
- 23 октября 2022
-
21:47
-
21:40
-
21:32
-
21:32
-
21:25
-
21:25
-
21:24
-
21:08
-
20:58
-
20:56
-
20:55
-
20:53
-
20:50
-
20:43
-
20:38
-
20:37
-
20:36
-
20:35
-
20:28
-
20:24
-
20:24
-
20:18
-
20:14
-
20:12
-
20:07
-
20:04
-
20:03
-
19:57
-
19:56
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:47
-
19:45
-
19:44