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Маслов: Абаскаль ехал с нами в автобусе на игру с «Химками». Видимо, вышел и изменил путь

Маслов: Абаскаль ехал с нами в автобусе на игру с «Химками». Видимо, вышел и изменил путь
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Защитник «Спартака» Павел Маслов после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (5:0) рассказал, как главный тренер клуба Гильермо Абаскаль ехал с командой на игру. Испанец не мог присутствовать на скамейке запасных во время матча из-за дисквалификации по итогам встречи 13-го тура с ЦСКА.

«Абаскаль был с нами в отеле: дал установку перед игрой. Тренер не мог присутствовать с нами в раздевалке, но мы чувствовали его рядом. Непривычная ситуация? Да, не так часто удаляют тренера.

Не знали, что тренер поедет смотреть матч на базу. Ничего не говорил. До конца ехал с нами в автобусе. Видимо, вышел и изменил свой путь», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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