Маслов: Абаскаль ехал с нами в автобусе на игру с «Химками». Видимо, вышел и изменил путь

Защитник «Спартака» Павел Маслов после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (5:0) рассказал, как главный тренер клуба Гильермо Абаскаль ехал с командой на игру. Испанец не мог присутствовать на скамейке запасных во время матча из-за дисквалификации по итогам встречи 13-го тура с ЦСКА.



«Абаскаль был с нами в отеле: дал установку перед игрой. Тренер не мог присутствовать с нами в раздевалке, но мы чувствовали его рядом. Непривычная ситуация? Да, не так часто удаляют тренера.



Не знали, что тренер поедет смотреть матч на базу. Ничего не говорил. До конца ехал с нами в автобусе. Видимо, вышел и изменил свой путь», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Чернов: главное, что Абаскаль и Федотов пожали друг другу руки: