«Ахмат» дома минимально обыграл «Торпедо» в матче 14-го тура РПЛ
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Грозненский «Ахмат» одержал победу над московским «Торпедо» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».
Единственный гол во встрече на 41-й минуте забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате. Полузащитник хозяев Евгений Харин слева прострелил в штрафную, Владислав Камилов через рикошет верхом продолжил на дальний угол вратарской, откуда Конате с лёта пробил под перекладину ворот Александра Довбни.
«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 балла после 14 матчей. «Торпедо» — на последней, 16-й строчке, заработав шесть баллов за 14 встреч. В следующем туре «Ахмат» примет дома «Ростов», «Торпедо» сыграет в гостях со «Спартаком».
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