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Артета прокомментировал ничейный результат в матче с «Саутгемптоном»

Артета прокомментировал ничейный результат в матче с «Саутгемптоном»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничейный результат в матче 13-тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:1).

«Никаких жалоб. Это футбол. Мы были действительно хороши в первом тайме и полностью контролировали игру, мы создали множество голевых моментов, которые не реализовали. В Премьер-лиге, к сожалению, если вы не делаете этого, когда находитесь на вершине игры, у вас могут возникнуть некоторые трудности.

Во втором тайме у нас возникли проблемы с количеством передач, с владением мячом, и это не позволило нам контролировать игру так, как мы хотели. Их прямолинейная игра, а также длинные передачи и стандарты сильно нарушили ход игры. Мы пытались реагировать, и я думаю, что во втором тайме два самых явных момента были у нас, но мы их упустили», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

После этой встречи «Арсенал» набрал 28 очков и остался на вершине турнирной таблицы АПЛ.

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