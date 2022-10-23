Артета прокомментировал ничейный результат в матче с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничейный результат в матче 13-тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:1).

«Никаких жалоб. Это футбол. Мы были действительно хороши в первом тайме и полностью контролировали игру, мы создали множество голевых моментов, которые не реализовали. В Премьер-лиге, к сожалению, если вы не делаете этого, когда находитесь на вершине игры, у вас могут возникнуть некоторые трудности.

Во втором тайме у нас возникли проблемы с количеством передач, с владением мячом, и это не позволило нам контролировать игру так, как мы хотели. Их прямолинейная игра, а также длинные передачи и стандарты сильно нарушили ход игры. Мы пытались реагировать, и я думаю, что во втором тайме два самых явных момента были у нас, но мы их упустили», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

После этой встречи «Арсенал» набрал 28 очков и остался на вершине турнирной таблицы АПЛ.

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