Кварацхелия отреагировал на победу «Наполи» над «Ромой»

21-летний грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия кратко высказался о выездной победе в матче 11-го тура чемпионата Италии над «Ромой» (1:0).
«+3 важных очка. Молодцы, ребята. Продолжаем в том же духе!» — гласит публикация Хвичи в одной из популярных социальных сетей.
Отметим, что «Наполи» остаётся на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Лучано Спаллетти набрала 29 очков. «Милан» заработал 26 баллов после 11 встреч. «Рома» (22) располагается на пятой строчке.
Хвича стал игроком «Наполи» в июле 2022 года. С тех пор он провёл за итальянский клуб 15 встреч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 35 млн, согласно данным портала Transfermarkt.
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