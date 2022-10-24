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Кварацхелия отреагировал на победу «Наполи» над «Ромой»

Кварацхелия отреагировал на победу «Наполи» над «Ромой»
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21-летний грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия кратко высказался о выездной победе в матче 11-го тура чемпионата Италии над «Ромой» (1:0).

«+3 важных очка. Молодцы, ребята. Продолжаем в том же духе!» — гласит публикация Хвичи в одной из популярных социальных сетей.

Отметим, что «Наполи» остаётся на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Лучано Спаллетти набрала 29 очков. «Милан» заработал 26 баллов после 11 встреч. «Рома» (22) располагается на пятой строчке.

Хвича стал игроком «Наполи» в июле 2022 года. С тех пор он провёл за итальянский клуб 15 встреч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 35 млн, согласно данным портала Transfermarkt.

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