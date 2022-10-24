Гаджиев оценил шансы Смолова стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата России

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказал мнение, способен ли российский нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.
«Я не думаю, что это недосягаемая цель для него. Ему ещё надо четыре года стабильно играть и забивать. Смолов, как и Кокорин, который был с высокими задатками. Каждый по своей причине полностью не реализовал свой потенциал.
При хорошем и профессиональном отношении к делу, можно ещё поиграть несколько лет. Фёдору сейчас 32 года, это не тот возраст, который не позволит оставаться на высоком уровне и не играть так, как он играл в «Краснодаре» пару лет назад. Если бы многие наши нападающие были бы профессионалами, то лучший бомбардир чемпионата имел бы на своем счету 200 голов, у многих не хватает профессионализма», – приводит слова Гаджиева Metaratings.
Список лучших бомбардиров в истории чемпионатов России возглавляет Артем Дзюба, на счету которого 148 мячей, у Смолова же только 100 голов.
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