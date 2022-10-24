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В «Спартаке» назвали слухами информацию об интересе клуба к Сергею Пиняеву

В «Спартаке» назвали слухами информацию об интересе клуба к Сергею Пиняеву
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новость о возможном переходе российского вингера самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в столичный клуб.

«Интересуется ли «Спартак» Пиняевым? Не комментируем слухи», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Сергей Пиняев принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги. В этих встречах он сумел забить два гола. Всего на один забитый мяч в РПЛ ему требуется в среднем 215 минут.

Также Пиняев сыграл в трёх играх в Кубке России. За три матча он отдал одну голевую передачу, а голами не отметился.

Контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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