Шелия: для меня Акинфеев — лучший вратарь в России

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия заявил, что считает голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим игроком на свой позиции в российском чемпионате.

«Кого могу назвать сильнейшим футболистом РПЛ? Многие проводят хороший сезон. Хорхе Карраскаль, Малком, для которого, если не ошибаюсь, этот сезон по голевым передачам самый результативный. Владимир Сычевой есть, Квинси Промес, который играет на своём уровне.

Вхожу ли я в топ-3 вратарей чемпионата? Не мне судить, я стараюсь выглядеть хорошо в каждом матче, приносить команде пользу. И это главная для меня задача.

Кого могу выделить из коллег-голкиперов? Номер один для меня — Игорь Акинфеев. Матвей Сафонов, Антон Шунин в хорошей форме. В РПЛ много хороших голкиперов. В 36 лет Акинфеев остаётся лучшим голкипером России, он сильно любит футбол. Наверное, каждый из нас не хочет расставаться с футболом, держит себя в тонусе. При этом Игоря надо уважать, он, наверное, хочет уйти красиво, потому и играет так хорошо», — приводит слова грузинского вратаря «Матч ТВ».

Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года. В составе армейцев голкипер стал шестикратным чемпионом России и победителем Кубка УЕФА.