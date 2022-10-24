Кессье рассказал, что Хави сумел восстановить боевой дух «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье похвалил тренерский штаб команды во главе с Хави за решения, которые позволили сине-гранатовым оправиться от поражений от мадридского «Реала» и «Интера».

«Если мы вернулись такими, то это также благодаря Хави и персоналу, которые знали, как найти решение и восстановить боевой дух и мотивацию команды», — приводит слова Кессье Football Espana в «Твиттере».

25-летний Кессье стал футболистом «Барселоны» в летнее трансферное окно, подписав с командой контракт на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Милан», в составе которого стал чемпионом Италии в прошлом сезоне.

«Барселона» — «Атлетик» Б. Обзор матча. Ла Лига 22/23. 11-й тур:

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