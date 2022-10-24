Масалитин: место Карраскаля и Медины в ЦСКА — на лавочке. Ну или на трибуне

Бывший российский футболист Валерий Масалитин поделился мнением об игровой форме футболистов московского ЦСКА Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины и их игре в матче с «Оренбургом» (2:2).

«Было удивительно видеть и Карраскаля, и Медину в составе на матч с «Оренбургом» — они снизили свои же игровые кондиции. Их место в ЦСКА — на лавочке. Это в лучшем случае. Ну или на трибуне.



Мендес по всему полю бегает, а КПД его вообще не пойму. Впереди точно не помощник. Чалов мог в очередной раз помочь команде, но, к сожалению, ограничился только одним мячом», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Карраскаль провёл 13 матчей в текущем сезоне РПЛ, в которых забил пять голов и сделал одну голевую передачу. На счету Медины пять голов и четыре передачи в 13 матчах.