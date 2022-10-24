Источник: «Спартак» рассматривал кандидатуру Пиняева, но Эшуорт отказался от игрока

Новый спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт рассматривал возможность подписания в команду игрока «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. Тем не менее британский специалист принял решение отказаться от кандидатуры Пиняева, информирует Metaratings.

Отмечается, что Эшуорт решил отказаться от идеи подписания Сергея Пиняева после анализа всех данных по 17-летнему футболисту.

Ранее сообщалось, что Эшуорт изучает российский рынок футболистов для усиления «Спартака». Приоритетом для спортивного директора красно-белых являются молодые игроки. В СМИ появлялась информация, что Пиняевым интересуется московский «Локомотив». Рыночная стоимость футболиста «Крыльев Советов», по данным Transfermarkt, оценивается в € 1,7 млн.