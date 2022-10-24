«Главное, голову не забыть». Цаллагов — о необходимых вещах на выездных матчах

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов рассказал, что не берёт никаких фартовых вещей на выезд, и признался, что ему комфортнее проводить матчи дома.

«Дома или на выезде? В родных стенах комфортнее. Семья и друзья на трибунах добавляют мотивации. На выезд никаких «фартовых» вещей не беру. Голову главное не забыть», — приводит слова Цаллагова пресс-служба «Сочи» на официальном сайте.

31-летний Цаллагов выступает за «Сочи» с 2019 года, перейдя в команду из «Зенита». В восьми матчах нынешнего сезона на счету полузащитника один забитый мяч. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущей кампании.

Цаллагов является воспитанником владикавказского «Спартака», также он выступал за самарские «Крылья Советов», московское «Динамо» и казанский «Рубин».