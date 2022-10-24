КДК рассмотрит нарушение ЦСКА в матче с «Оренбургом». Гаич играл в футболке Гайча

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что планируется к рассмотрению эпизод, произошедший в матче 14-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА (2:2). Защитник гостей Милан Гаич выступал в футболке нападающего Адольфо Гайча.

«КДК рассмотрит эпизод в матче «Оренбург» — ЦСКА с точки зрения нарушения регламента чемпионата. В начале второго тайма в течение нескольких минут футболист ЦСКА Гаич играл в футболке с номером 21. Какое наказание грозит ЦСКА, озвучим на брифинге после заседания», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, матч «Оренбург» — ЦСКА завершился результативной ничьей — 2:2. Голы забивали Фёдор Чалов и Владимир Сычевой, оформивший дубль. Также мяч в свои ворота переправил Ренато Гойкович.