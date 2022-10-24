Слуцкий прокомментировал ничью «Рубина» с «Акроном» в Первой лиге

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался после ничьей с «Акроном» (0:0) в матче Первой лиги.
«Мы ехали за победой, хотелось нам выиграть. Я считаю, что мы были поближе. По крайней мере, такого момента, какой был у Бакаева, у «Акрона» не было. Но «Акрон» действительно хорошая команда, находится в хорошем состоянии. Было непросто, но повторюсь, мы чуть-чуть были поближе к победе, чем соперник.
Не могу сказать, что два разных тайма. Просто в первом тайме «Акрон» оборонялся далеко за линией мяча и получалось, что они совсем не прессинговали наших центральных защитников, и всё начало атаки развивалось через Грицаенко и Тесленко. Не всегда они принимали правильное решение, не всегда нам удавалось вскрыть такую массированную оборону.
Во втором тайме мы договорились о том, какие изменения внесём в развитие атакующих действий, постарались, чтобы атаки начинали не пара центральных защитников, а кто-либо из центральной тройки. Поэтому появилось большее количество зон, плюс «Акрону» было тяжело всю игру играть так компактно. Мы понимали, что зоны будут возникать, и пытаться эти зоны вскрыть было нашей основной задачей», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 24 октября 2022
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