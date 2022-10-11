Слуцкий всё ещё в погоне за лидерами. Повезло, что Игнашевич споткнулся на ровном месте

Позади очень насыщенная для клубов Мелбет Первой лиги неделя. Дело в матчах Кубка России, после которых нужно было моментально перестроиться на чемпионат. Так что на этот раз тренерам пришлось думать не о работе в недельном цикле, а больше о расстановке приоритетов, ротации и восстановлении.

И обратите внимание на любопытную деталь: сейчас в зоне вылета находятся оба московских клуба – «Родина» и «Велес». Без обид, всё может не раз поменяться, но прямо сейчас этот факт можно зафиксировать. Тем более что в РПЛ сложилась похожая картина: «Локомотив», подмосковные «Химки», «Торпедо». Но там и доля столичных команд выше.

Турнирная таблица Первой лиги

«Нефтехимик» чуть не прихлопнул лидера

«Балтика» спаслась в концовке игры с «Нефтехимиком» – 2:2. Команда Сергея Игнашевича рано повела после гола Гузины с пенальти, но нижнекамцы использовали стандарт. Причём гол после корнера получился необычным: высоченная подача и удар Уридии с места головой метров с 14. Никто не вбегал и не прыгал – на точность, когда обзор вратарю закрыли защитники.



Второй тайм в целом получился равным, только в счёте уже вёл «Нефтехимик». Быстрая встречная атака на 51-й минуте с завершающим ударом Артёма Котика. Команда из Татарстана чаще играла без мяча, но не прижималась, встречала высоко. Три-четыре раза гости опасно били из-за штрафной; а попади Дворецков под перекладину, быть сенсации. И всё-таки настойчивость «Балтики» была вознаграждена. Лучше всех гол вышедшего на замену Баркова опишет тренер «Нефтихимика» Кирилл Новиков: «Проблема в том, что в штрафной два нападающих и пять наших игроков – и все бегают за одним мячом. Здесь индивидуальные ошибки защитников. Просто нужно было стоять рядом со своим нападающим, и ничего бы не было».

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Гиоргобиани и Галоян делают «Аланию» лидером гонки

«Алания» воспользовалась осечкой «Балтики» и единолично возглавила таблицу Мелбет Первой лиги. Для этого осетинам нужно было обыграть в Туле «Арсенал», который выходил с удвоенной мотивацией после вылета из Кубка. Хозяева рано потеряли важное звено (при ударе с лёту повредился Сергей Ткачёв), но их планы сломало не это. В качелях от штрафной до штрафной выносливее и изобретательнее оказались владикавказцы. Вот они и забили гол в раздевалку: Гиоргобиани финтом Зидана (!) обыграл в штрафной Григалаву и ассистировал Галояну.

Во втором тайме «Арсенал» попробовал что-то нащупать впереди, но безуспешно. А на 71-й минуте уже Гиоргобиани замкнул в падении подачу Галояна – и это 0:2. Очень солидная игра и закономерная победа «Алании». Кстати, у команды с лучшей разницей (+12) в этом чемпионате забили уже 14 разных футболистов.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС.

Легенда Казани Шаронов впервые играл с «Рубином». И уступил

«Рубин» вылетел от «Волги» в Кубке России, что вкупе с поражениями от «Шинника» и «Арсенала» в лиге дополнительно сгущало краски. Но можем догадаться о расстановке приоритетов. Команда Леонида Слуцкого сконцентрировалась на одном турнире, где у неё и так пока всё складывается непросто. Впрочем, могло не случиться победы и в Хабаровске. Выручил 36-летний Олег Иванов, который в начале матча открыл счёт, а на 89-й минуте при 1:1 забил победный гол. А до того капитан казанцев мог и голевую передачу оформить – мастерским навесом нашёл Фамейе, но ганец пробил в газон, и Помазан перевёл мяч в перекладину.

Теперь об изюминках матча. Роман Шаронов впервые в тренерской карьере противостоял «Рубину» – клубу, которому отдал 13 лет как игрок и ещё несколько лет – как специалист в разных командах. Плюс СКА в начале сезона принимал соперников именно в Казани и только недавно вернулся в Хабаровск. Это была вторая встреча дома. И вот в таком контексте закончилась девятиматчевая беспроигрышная серия армейцев Шаронова, а «Рубин», наоборот, победил.

Две самые нерезультативные команды? Получайте 0:0

На арене академии «Краснодара» снова нули. Вторая команда местного клуба и ульяновская «Волга» в какой-то степени ожидаемо поделили очки. «Двойка» и предыдущий матч на своём поле, с «Нефтехимиком», завершила сухой ничьей, да и в целом не забивает уже три тура (неделю назад проиграли в дерби с «Кубанью» – 0:4). Точно такой же личный антирекорд сезона и у соперника. У «Волги» две подряд ничьих 0:0, а перед этим – поражение 0:2 в Туле от «Арсенала».



Хотя могли самые нерезультативные команды Первой лиги и побаловать забитыми мячами. У краснодарцев было два хороших шанса в первом тайме. Климович вовремя вышел на Кокоева и принял его удар на себя, а появляющийся три тура подряд в старте Манелов пробил над перекладиной. Плюс Кучугура во втором тайме опасно выстрелил в сторону дальнего угла, но никто из партнёров не замкнул. А что «Волга»? Ульяновцы остались на дне таблицы, зато в середине недели вышли в 1/16 финала Кубка России, победив «Рубин».



Вообще, в этом туре опять много нулевых ничьих – треть матчей закончилась с тем же счётом, с которым началась. Такое уже было две недели назад. Но какими же получились ещё две таких ничьих!

У «Акрона» с «Кубанью» – острый сюжет с банальной концовкой

«Кубань» после удачного кубкового выезда в Иваново, где в серии пенальти одолела «Текстильщик», приехала в Жигулёвск к «Акрону». Команды соседствуют в нижней части таблицы. «Уфа», которая их разделяла, в этом туре выиграла и поднялась выше. А соперники настреляли 24 удара на двоих в остросюжетной игре. На опасность от Палиенко гости ответили ударом Чуканова в штангу и утраченным шансом Мосейчука перед перерывом (защитник помешал попасть в пустую рамку).



Во втором тайме Сасин остался один на дальней штанге после углового, но не забил. Дальше и у кубанцев были классные моменты, а последний случился почти перед финальным свистком. За 15 секунд до конца отлично разыгранную комбинацию с прострелом Цаллагова завершал Махатадзе, но не дотянулся до мяча – а вратарь нырнуть под штангу вряд ли успевал.

Буря эмоций в Астрахани: три удаления, пенальти на последних секундах и герой Мамин

В Астрахани «Волгарь» и «КАМАЗ» устроили настоящую зарубу с тремя удалениями. Практически каждый угловой хозяев нёс угрозу – в первом тайме после стандартов опасные удары нанесли Талалай и Стефанович. Последний позже мог, кстати, срезать мяч и в свои ворота, но команду спас Смирнов.



На 57-й минуте Талалай получил вторую жёлтую за грубость и оставил «Волгарь» в меньшинстве, но астраханцы, на удивление, заиграли ещё лучше. Во всяком случае, у «КАМАЗа» не было ни одной возможности, кроме скромного выхода три в три. А вот хозяева убежали в шикарную контратаку, но не забили: Царукян дал во вратаря, а Павлишин не попал на добивании. Позже тот же Царукян после углового пробил выше.



В концовке команды устроили потасовку, после которой удалили разгорячённого Мохаммада, и составы уравнялись. Но главное: на последних секундах Маляров срубил Козлова и ушёл отдыхать, а в ворота «КАМАЗа» был назначен пенальти. Однако Мамин потащил удар Царукяна! Сразу за этим последовал финальный свисток, а Валерия ещё долго утешали партнёры.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Дагестан долго не видел поражений, но и эта серия прервалась

«Уфа» нашла ключи к воротам Хазбулата Хамхоева на «Анжи-Арене» и победила махачкалинское «Динамо» – 1:0. Определяющим стал эпизод на 51-й минуте. Гости подали угловой, защитник хозяев Шумахов получил тычок в голову и упал на газон. Его партнёры ждали остановки игры, но свистка не последовало. Повторная подача – и Темников перепрыгивает двоих и забивает! «Динамо» до этого матча не проигрывало дома больше года. Команда забрала мяч, нарастила давление, но ничего не помогло: все лучшие возможности остались в первом тайме. Дагестанцы не забивают уже три тура.

«Шинник» и Евсеев дарят друг другу эмоции

У «Шинника», как и у «Уфы», две победы за неделю. В Кубке ярославцы прошли «Ротор», добившись успеха в серии пенальти, после чего Вадим Евсеев запрыгнул на стол в волгоградской раздевалке и сорвал аплодисменты игроков. И в этот раз тренеру тоже есть за что похвалить команду. «Шинник» вернулся домой и выдал качественную игру с «Велесом». Забили дважды: в первом тайме Соколов классной подачей выцелил Гонгапшева, а во втором вратарь отразил ещё один удар Гонгапшева головой, но прямо перед собой – на ногу Зинкову. Ярославль выиграл на своём поле четвёртый матч подряд и ни разу не пропустил.

«Родина» в поисках удачи. А «Енисей» побеждает и в манеже, и на динамовском стадионе

«Енисей» вновь порадовал хорошей реализацией: трижды попали в створ и оформили два гола с «Родиной». Первый влетел рано и задал тон всей игре. Уже на восьмой минуте Глушков проникающим пасом оставил не у дел защитников, а Окладников стильно подсёк над вратарём. Почему стильно? Бил левой ногой, попал себе же в правую – вот и подсёк. В футболе решают мелочи.



«Родина» сразу забила в ответ, но гол справедливо отменили из-за офсайда у Калмыкова – слишком быстро бежал на дальнюю штангу. Тот же Амур мог сравнять голом в раздевалку, когда после ввода из аута бил головой, но красноярцев спас Антипин. А на исходе часа игры Ломакин взял и забил самый красивый мяч в туре: из-за штрафной нанёс неберущийся удар в правый угол. По факту этот эпизод закрыл игру. Тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов после матча сказал, что команде «нужно возвращать удачу».